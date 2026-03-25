Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata alle 8:13 nella zona della Lunigiana, generando timori tra la popolazione locale. A due mesi dalla frana di Niscemi, che continua a destare preoccupazione, questa nuova scossa ha suscitato reazioni di paura tra gli abitanti della zona. Non sono stati segnalati danni o feriti.

Terremoto in Lunigiana. Paura tra la popolazione, per una scossa di magnitudo 4.0 alle 8,13. A due mesi dalla frana di Niscemi, che resta preoccupante. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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