Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in varie zone del paese, causando tremori che hanno interessato abitazioni e uffici. La terra ha tremato per alcuni secondi, spingendo molte persone a fermarsi e a cercare di capire cosa stesse succedendo. Non sono ancora stati segnalati danni o feriti.

Una scossa di terremoto ha interrotto la mattinata di oggi, facendo tremare case e uffici e spingendo molte persone a fermarsi per capire cosa stesse accadendo. In diversi comuni, soprattutto ai piani alti, sono stati segnalati oscillazioni di lampadari e vibrazioni di infissi e suppellettili. L’evento è stato percepito con chiarezza in più aree del Centro-Nord, con segnalazioni arrivate in pochi minuti anche sui canali di monitoraggio e attraverso le comunicazioni locali. Il fenomeno, seppur di durata contenuta, è stato abbastanza intenso da essere avvertito in un’area ampia. Secondo le rilevazioni dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa è stata registrata alle 08:13 di mercoledì 25 marzo 2026, con valori compatibili con un terremoto superficiale, quindi più facilmente percepibile in superficie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto in Italia poco fa, scossa avvertita in diverse regioni

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