Terremoto in Friuli | scossa di magnitudo 2.6 a Valvasone

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, una scossa di terremoto è stata avvertita nel Pordenonese, in Friuli. Secondo i dati dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, l'evento sismico si è verificato intorno alle 12:31, con una magnitudo di 2.6. L'epicentro è stato localizzato a circa un chilometro da Valvasone Arzene. Non sono state segnalate persone ferite o danni significativi.

Scossa di terremoto avvertita nel Pordenonese. È successo nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Stando a quanto emerso dai dati rilevati dall'osservatorio nazionale dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato segnalato intorno alle 12:31 a un chilometro da Valvasone Arzene, a una profondità ventuno chilometri. Il sisma è stato avvertito dagli abitanti di Casarsa della Delizia e San Martino al Tagliamento. Alcuni hanno riferito di aver sentito un botto, altri un rumore simile a un forte boato come fossero in corso delle esercitazioni militari. C’è anche chi ha notato vibrazioni ai vetri delle proprie abitazioni. Da quanto si apprende la scossa, di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Terremoto in Friuli: scossa di magnitudo 2.6 a Valvasone Articoli correlati Scossa di terremoto in Friuli: sisma di magnitudo 2.2 nella zonaUna lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Friuli Venezia Giulia, nell’area della Valcanale. Leggi anche: Terremoto oggi 19 marzo in Friuli, scossa di magnitudo 3.9 avvertita in provincia di Udine Tutti gli aggiornamenti su Terremoto in Friuli scossa di magnitudo... Temi più discussi: Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Udine; Terremoto in Friuli-Venezia Giulia, scossa di magnitudo 3.9 nella provincia di Udine; Terremoto FRIULI VENEZIA GIULIA, scossa di magnitudo 3.9 a Moggio udinese, tutti i dettagli; Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.9 vicino a Moggio Udinese. Terremoto nel Pordenonese, scossa di 2.3 avvertita nel Friuli centrale(ANSA) - VALVASONE, 25 MAR - Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 12.31, con epicentro a 1 chilometro a sud di Arzene, in provincia di Pordenone. Il sisma, di magnitudo locale 2.3 (±0 ... msn.com Terremoto nel Pordenonese, nuova scossa in provincia di Massa Carrara: cosa sta succedendoUna lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 12.31 di mercoledì 25 marzo 2026, con epicentro a 1 chilometro a sud di Arzene, in provincia di Pordenone. Il ... leggo.it Poco dopo le 8 di stamattina, scossa di terremoto di magnitudo 4 a #Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. Paura anche nello Spezzino. Scuole chiuse, verifiche in corso per piccoli crolli. #Tg1 Valeria Cucchiaroni - facebook.com facebook Terremoto nel Pordenonese, scossa di 2.3 avvertita nel Friuli centrale. Nessun problema segnalato per le persone e gli edifici #ANSA x.com