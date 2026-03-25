Terremoto di magnitudo 4.0 in Toscana | paura tra gli abitanti

Questa mattina alle 8.13 è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Massa-Carrara, in Toscana. L'evento sismico ha provocato timori tra le persone che si trovavano nella zona al momento della scossa. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La Protezione civile sta monitorando la situazione e le eventuali conseguenze dell’evento.

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato questa mattina, 25 marzo, alle ore 8.13 in provincia di Massa-Carrara. L'epicentro, ad una profondità di 11 km, a Fosdinovo, ma la scossa è stata avvertita in molte zone della Toscana provocando apprensione tra gli abitanti.Verifiche in corso da parte del sistema regionale di Protezione civile per rilevare eventuali danni. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Terremoto di magnitudo 4.0 in Toscana: paura tra gli abitanti Articoli correlati Leggi anche: Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Lamezia Terme: paura tra gli abitanti Scossa di terremoto in Italia, paura tra gli abitantiUna scossa di terremoto registrata nella notte ha destato l’attenzione di numerosi residenti nell’area dei Castelli Romani, a sud di Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terremoto di magnitudo 4 0 in Toscana... Temi più discussi: Terremoto, scossa di magnitudo 4.1 nel Messinese; Terremoto al largo delle Eolie, due scosse di magnitudo 4.6 e 4.3: avvertite anche a Palermo, Messina e Reggio Calabria; Sciame sismico nel Messinese, scossa più intensa di magnitudo 4.1; Terremoto: due scosse magnitudo tra 4 e 5 a Messina e Palermo. Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia, scossa avvertita dalla popolazione in Lunigiana e Liguria orientaleUn terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province ... msn.com Terremoto di magnitudo 4.0 in ToscanaIl terremoto è stato registrato nella zona della Lunigiana, con epicentro a circa 3 chilometri a nord-est di Fosdinovo ... gonews.it Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. La scossa è avvenuta con epicentro 3 km a Nord Est di Fosdinovo (MS). Il sisma è stato localizzato a 9 Km - facebook.com facebook Terremoto oggi a Massa Carrara, scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4. Avvertito fino a La Spezia e Genova x.com