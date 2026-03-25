Terra dei Fuochi quarto arresto in poche ore a Giugliano in Campania

Nella giornata di oggi, a Giugliano in Campania, i Carabinieri hanno eseguito quattro arresti in un'operazione mirata alla tutela dei territori della Terra dei Fuochi. Durante le attività, sono state effettuate diverse perquisizioni e identificazioni, e sono stati fermati e trattenuti alcuni soggetti ritenuti coinvolti in attività illecite. Le operazioni continuano per approfondire ulteriori elementi investigativi.

Nel corso di attività a tutela dei territori in Terra dei Fuochi i Carabinieri hanno arrestato un 44enne responsabile dell’incendio divampato l’altro giorno a Giugliano Quarto arresto in poche ore per i carabinieri della Squadra Intervento operativo del 10° Reggimento Campania in quella che è una vera e propria lotta per la sicurezza ambientale nella Terra dei Fuochi. A finire in manette un 44enne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato perché ritenuto responsabile insieme ad un 45enne nigeriano e ad una donna 41enne italiana, dell’incendio divampato l’altro giorno a Giugliano in via Vicinale Trenga. Ad inchiodare il 44enne le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Terra dei Fuochi, quarto arresto in poche ore a Giugliano in Campania Articoli correlati Giugliano, quarto arresto in poche ore: stretta dei Carabinieri nella Terra dei FuochiIncendio di rifiuti in via Vicinale Trenga: ai domiciliari un 44enne di Castel Volturno grazie alle immagini di videosorveglianza Quarto arresto... Lotta alla Terra dei Fuochi, quarto arresto in poche oreTempo di lettura: < 1 minutoQuarto arresto in poche ore per i carabinieri della squadra Intervento operativo del 10° Reggimento Campania in quella... Altri aggiornamenti su Terra dei Fuochi quarto arresto in... Temi più discussi: Immortalati dalla control room mentre appiccano incendi nella Terra dei fuochi: tre arresti; Sorrento, a Cerignola arriva il quarto ko di fila: ora è crisi vera; Padre Enzo Fortunato alla Facoltà Teologica di Napoli: quarto incontro di Vesperies; Operazione Terra dei Fuochi: pneumatici, oli minerali e abusi edilizi. Maxi sequestro a Giugliano. Terra dei fuochi, quarto arresto in poche oreGIUGLIANO – Quarto arresto in poche ore per i carabinieri della Squadra Intervento operativo del 10° Reggimento Campania in quella che è una vera e propria lotta per la sicurezza ambientale nella Terr ... cronacaflegrea.it Terra dei Fuochi, 3 arresti e una denuncia per reati ambientaliI Carabinieri hanno arrestato 3 persone per aver appiccato 2 incendi, mentre la Guardia di Finanza ha denunciato una persona per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi La Terra dei Fuochi torna ... ambienteambienti.com La donna è stata gettata a terra, aggredita anche la figlia che ha tentato di proteggerla - facebook.com facebook … per sempre insieme. Ciao, Gino, che la terra ti sia lieve x.com