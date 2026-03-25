Il 25 marzo 2026 il Comitato provinciale dell’Anpi di Terni ha festeggiato i 100 anni di Renato Magni, staffetta partigiana e testimone diretto della Resistenza nella zona. La cerimonia ha coinvolto membri dell’associazione e familiari, con momenti dedicati alla memoria delle attività svolte durante il periodo della lotta partigiana. La giornata ha rappresentato un’occasione per ricordare il ruolo di Magni nella storia locale.

La vita di Renato ha attraversato alcune delle pagine più drammatiche della storia ternana e italiana, oggi festeggia insieme ai familiari e gli amici di sempre i cento anni di vita All’incontro hanno partecipato numerosi componenti del direttivo provinciale, insieme agli ex sindaci Giacomo Porazzini e Paolo Raffaelli. Presenti anche alcuni iscritti storici dell’associazione, tra cui Sandro Di Patrizi ed Ezio Canduzzi. Ha preso parte alla giornata anche Nicola Zingarelli, presidente della sezione ANPI “13 Giugno” di Terni, alla quale Magni è iscritto. Tra i presenti, inoltre, Nicoletta Filipponi, vicepresidente provinciale ANPI e nipote del comandante partigiano Alfredo Filipponi, e Rossano Capputi, attuale presidente provinciale ANPI, figlio di Amos Capputi, volontario del Gruppo di Combattimento “Cremona”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Terni, Renato Magni compie 100 anni: festa dell’Anpi per la storica staffetta partigiana ternana

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