Ternana tre gare in nove giorni Obiettivo | tutti disponibili

La Ternana si prepara a disputare tre partite in nove giorni, con l’obiettivo di avere tutti i giocatori disponibili per le sfide di Guidonia e per il derby. La squadra sta lavorando durante la sosta forzata, con l’attenzione rivolta alla condizione fisica e alla disponibilità dei calciatori. L’allenatore e lo staff medico seguono attentamente il processo di recupero.

Tutti disponibili per la sfida di Guidonia e magari per il derby. È un obiettivo su cui lavorano Lito Fazio il suo staff e quello medico in questa sosta forzata. La squadra tenta come sempre di isolarsi dalle questioni esterne al terreno di gioco. Da ieri, forse non a caso, gli allenamenti sono di nuovo in modalità blindata. Dovrebbero tornare a svolgersi a porte aperte lunedì prossimo, dopo i previsti due giorni di riposo. Il gruppo si prepara alla volata finale della stagione regolare, tentando di sfruttare al meglio il rinvio della gara con la Juventus Next Gen. Il notevole numero di giorni antecedente la trasferta di Guidonia Montecelio (sabato 4 aprile ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, tre gare in nove giorni. Obiettivo: tutti disponibili Articoli correlati Corsa, al trofeo Friuli nove giorni di gare dalla Carnia al mareMolte novità in programma per il trofeo Friuli, la gara podistica alla sua seconda edizione presentata ieri al Bluenergy Stadium. Ternana, otto giorni per decidere il futuro. Tre sfide decisive per la zona playoffOtto giorni senza tregua, che potrebbero delineare in modo notevole le chance di raggiungere posizioni importanti in zona playoff. TERNANA, ESONERATO FABIO LIVERANI Tutto quello che riguarda Ternana tre gare in nove giorni... Temi più discussi: Roma-Fiorentina finisce 1-1, il Milan batte la Juventus, 0-0 tra Como e Ternana; Ternana Women-Sassuolo, mister Ardizzone: Mi aspetto una gara molto aggressiva giocata a viso aperto; Per la Ternana brutta sconfitta a Pesaro. Fere in dieci per l’espulsione di Dubickas; Primavera 2. Rocambolesca vittoria per la Ternana: 4 a 3 contro il Pisa. Ternana, tre gare in nove giorni. Obiettivo: tutti disponibiliTutti disponibili per la sfida di Guidonia e magari per il derby. È un obiettivo su cui lavorano Lito Fazio il suo staff e quello medico in questa sosta forzata. La squadra tenta come sempre di isolar ... lanazione.it Rassegna stampa - La Nazione - Ternana, sosta forzata e poi tre match in 9 giorniTernana, sosta forzata e poi tre match in 9 giorni titola La Nazione oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'articolo. ternananews.it Qualcuno ha, gentilmente, la ricetta della pizza di pasqua ternana che rimanga morbida Ne ho assaggiate alcune buone di sapore, ma tremendamente secche...altre invece formidabili...morbide ma compatte. Grazie mille a tutte/i!! - facebook.com facebook UNDER 17, TERNANA-BENEVENTO 2-2 IL TABELLINO x.com