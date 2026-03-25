Teodora ora c’è Riccione
L’Olimpia si prepara alla promozione in A3, con le atlete che continuano gli allenamenti senza lasciarsi influenzare da eventuali superstizioni. La squadra ha dimostrato un buon livello di preparazione e si mantiene concentrata sulla prossima fase di competizione, senza manifestare segni di nervosismo o incertezza. La campagna in corso sembra indicare un percorso senza ostacoli apparenti verso l’obiettivo di salire di categoria.
Scaramanzie a parte, l’impressione è che la promozione in A3 dell’Olimpia non sfuggirebbe nemmeno se le atlete si mettessero a schiacciare di sinistro (e si consideri che di mancine, in squadra non ce ne sono). Dopo il rotondo 3-0 rifilato, sabato scorso, a Montespertoli e a sei giornate dalla conclusione, il vantaggio è di 6 punti su Ripalta, sette su Campagnola e ben nove su Valdarno. La squadra è in buone condizioni complessive e le quattro attaccanti possono caricarsi senza problemi la quota di schiacciate, salti e movimenti che viene al momento risparmiata alla convalescente Marchesano. La caratteristica del’Olimpia Teodora, ormai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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