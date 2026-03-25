Teheran missili contro la portaerei Usa Lincoln

L'esercito di Teheran ha dichiarato di aver lanciato missili contro la portaerei statunitense Lincoln. Ha anche annunciato che ci saranno altri lanci non appena le navi del gruppo d’attacco statunitense si avvicineranno ulteriormente. Le autorità iraniane hanno precisato che le operazioni sono state condotte in risposta a determinate azioni delle forze statunitensi nella regione.