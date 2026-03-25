Sabato 28 marzo alle 21 si tiene al Teatro Dragoni di Meldola un nuovo spettacolo della rassegna di commedie in dialetto. L’evento vede in scena la rappresentazione intitolata

Nuovo appuntamento, sabato 28 marzo alle ore 21, con la rassegna di commedie in lingua vernacolare al Teatro Dragoni di Meldola. La compagnia Cvì de mi Paes di Vecchiazzano sarà protagonista del palcoscenico con lo spettacolo brillante Vacânzi furzédi, due atti scritti da Antonella Zucchini. Una divertente commedia ambientata a Riccione che ha per protagoniste due famiglie, una nobile e blasonata ma senza un soldo, l’altra popolana e ciarliera ma molto benestante. Fra persone così diverse, in un ambiente dove l’apparire domina l’essere, non possono che nascere accese ed esilaranti parapiglie ma, in queste “vacanze forzate”, non tutto il male viene per nuocere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Teatro dialettale al Dragoni di Meldola: Qvì de mi Paes in "Vacanzi furzedi"

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