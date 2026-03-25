Il Ministero della Cultura ha stanziato 200mila euro al teatro della Toscana, ponendo fine alle tensioni tra le due parti. La decisione arriva dopo un periodo di disaccordo e segnala una tregua ufficiale tra il ministero e l’ente che gestisce il teatro della Pergola a Firenze. La somma sarà destinata a interventi sul teatro, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

FIRENZE – Fine delle ostilità fra ministero della Cultura e teatro della Toscana, che sovrintende alla Pergola Firenze. La fondazione ha ottenuto un contributo di 200 mila euro dal dicastero guidato da Alessandro Giuli per sostenere l’avvio della scuola popolare di drammaturgia proposta dal direttore artistico, Stefano Massini. “Con questo primo intervento il ministero della Cultura intende accompagnare la nascita di un progetto che investe sulla scrittura, sul talento e sul futuro del teatro italiano- dichiara il ministro Alessandro Giuli- il rapporto tra il ministero e Firenze è un rapporto importante perché Firenze è parte essenziale dell’identità culturale nazionale”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro della Pergola: tregua con il Ministero. Che stanzia 200mila euro

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