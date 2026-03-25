Tari Imu e addizionali sotto la lente di artigiani e Pmi | incontro tra Cna e sindaco

Un incontro tra rappresentanti della Cna e il sindaco di Livorno ha affrontato le questioni fiscali che coinvolgono le imprese locali. Le parti hanno discusso delle aliquote e delle modalità di pagamento di Tari, Imu e altre addizionali comunali, con l’obiettivo di chiarire aspetti legati alla gestione delle imposte e alle possibili problematiche per le aziende artigiane e le piccole e medie imprese del territorio.

Tari, Imu e addizionali del Comune di Livorno sono state messe sotto la lente di studio da parte della Cna per iniziare un dialogo costruttivo sulla politica fiscale dell’amministrazione nei confronti delle aziende artigiane e della piccola e media impresa che operano sul territorio. L’incontro svoltosi presso la sede dell’associazione è voluto essere il primo di una serie di incontri su alcune tematiche che la Cna ha evidenziato al Sindaco e alla Giunta, per cercare soluzioni condivise, ovviamente nel rispetto dei singoli ruoli. Si è parlato anche di ricadute in termini di lavoro per le imprese locali dagli investimenti fatti dall’amministrazione comunale in termini di opere pubbliche e di ciò che potrà venire con i lavori per la Darsena Europa, il nuovo ospedale e l’asset del turismo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Tari, Imu e addizionali sotto la lente di artigiani e Pmi: incontro tra Cna e sindaco Articoli correlati Imu e Tari, il sindaco: "Non verificare i morosi crea ingiustizia sociale"VOLTERRA Il sindaco Giacomo Santi interviene nel dibattito sul recupero dei tributi locali, replicando alle critiche sollevate dal gruppo Coalizione... Leggi anche: Pmi, accordo tra Cna e Unicredit per l'innovazione digitale e la crescita dimensionale Tutti gli aggiornamenti su Tari Imu e addizionali sotto la lente... Argomenti discussi: Trattamento fiscale IRAP su incentivi tecnici e incentivi recupero evasioni IMU e TARI. Bilancio, Imu e Irpef invariate. Ma per la Tari bisogna attendereNiente aumenti di tariffe su Imu e addizionale Irpef, e neanche sull’imposta di soggiorno. Mentre ci sarà da aspettare ancora del tempo per approvare la Tari (tassa sui rifiuti). Sono queste le prime ... ilrestodelcarlino.it Imu e Tari non saldate? L’idea del «condono» per le multe (con lo sconto): la nuova rottamazione dei ComuniAbbiamo 8 mila Comuni che iscrivono a ruolo miliardi di posizioni, tra multe e bollette Tari non pagate. Il tempo scorre inesorabile fino alle cartelle fiscali, poi deve essere l’Agenzia delle Entrate ... corriere.it