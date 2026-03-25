Marco Tardelli, ex calciatore campione del mondo nel 1982, ha commentato la situazione del calcio italiano in vista dei prossimi impegni internazionali. Ha evidenziato come la presenza di troppi stranieri nei club italiani limiti le opportunità per i giovani talenti di emergere e svilupparsi. Tardelli si è espresso anche sul fatto che in Italia manchino alcuni fuoriclasse, attribuendo questa carenza alla gestione delle rose da parte delle squadre.

L’ex calciatore e campione del mondo nell’82 Marco Tardelli ha parlato del prossimo Mondiale che si giocherà quest’estate e dell’Italia che dovrà disputare i play-off. Domani la semifinale contro l’Irlanda del Nord. L’intervista a La Stampa. Le parole di Tardelli. Tardelli, da dove nasce il suo ottimismo? “ Dal fatto che a mio avviso Gattuso è riuscito a creare un gruppo che mi piace molto, composto anche da giovani interessanti. Giovani che hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione in campionato. Insomma, mi piace la filosofia di Gattuso “. Il ct ha detto “non siamo degli scappati di casa”. Secondo lei era una provocazione? “ Non penso che la gente creda che la Nazionale sia così scarsa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tardelli: “In Italia mancano i fuoriclasse perché i club non mettono alla prova i giovani, continuano a giocare troppi stranieri”

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