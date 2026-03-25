Tante domande sull’incendio delle ambulanze di Londra

Nella notte di lunedì, a Londra, quattro ambulanze di proprietà di Hatzola, un’organizzazione di volontariato ebraico, sono state date alle fiamme. L’incendio ha causato danni alle ambulanze, senza riportare altre vittime o feriti. Le autorità stanno indagando sull’evento e stanno cercando di risalire ai responsabili. Nessuna persona è stata ancora identificata come coinvolta nell’incidente.

Nella notte di lunedì a Londra sono state incendiate quattro ambulanze appartenenti ad Hatzola, un ente di volontariato ebraico. I veicoli erano parcheggiati davanti a una sinagoga nel quartiere di Golders Green, nel quale vive la più numerosa comunità di ebrei osservanti della città. Un altro attacco antisemita, ha subito allarmato Tel Aviv e altri con essa. L’atto è stato rivendicato da Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia – uno stranissimo movimento terroristico che sostiene di essere affiliato all’Iran – seminando il panico nella comunità ebraica internazionale. Oggi l’antiterrorismo britannico ha annunciato l’arresto di due uomini e prosegue la caccia all’ultimo partecipante al raid. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tante domande sull’incendio delle ambulanze di Londra Articoli correlati Incendio doloso alle ambulanze ebraiche di Londra: l'antisemitismo torna a far pauraQuattro ambulanze di un'organizzazione ebraica sono state date alle fiamme a Londra e per le autorità britanniche si tratta di un attacco antisemita. Londra, date alle fiamme ambulanze di organizzazione ebraica. Starmer: “Sconvolgente incendio a sfondo antisemita”(Adnkronos) – "Si tratta di un incendio doloso a sfondo antisemita profondamente sconvolgente".