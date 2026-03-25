Dopo la sconfitta del referendum, il leader di Forza Italia ha invitato a superare le divisioni interne e a concentrare gli sforzi sulle prossime elezioni politiche. Mentre Tajani chiede di evitare polemiche e personalismi, tra i membri del partito cresce il malcontento, con alcuni esponenti che criticano le posizioni assunte e la gestione dei risultati recenti.

L’invito di Antonio Tajani è evitare polemiche, mettere da parte i personalismi: “Restiamo uniti”. E guardare avanti, alle politiche. In Forza Italia adesso si prova a ridimensionare la sconfitta, dolorosa, sulla Giustizia, che rischia di riaprire – forse ha già riaperto – la classica discussione sul rinnovamento del partito. Qualche tensione non manca. Nel tardo pomeriggio il leader di FI convoca una riunione con i vertici, i vice e i capigruppo, per fare il punto e programmare le prossime mosse. Il congresso si farà a Milano all’inizio del 2027, annuncia Tajani spegnendo per il momento le indiscrezioni secondo cui l’assise avrebbe potuto svolgersi nell’autunno di quest’anno, ipotesi già messa in campo da una parte del partito (e non è detto che non torni). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tajani predica "unità" dopo la scoppola del No. Ma in FI monta lo scontento

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