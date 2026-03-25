Durante un controllo della polizia locale nei giorni scorsi, un uomo di 56 anni è stato fermato a bordo della sua auto. Durante la perquisizione sono stati trovati un taglierino, un manganello, uno spranga e diverse dosi di cocaina. L’uomo è stato denunciato per il possesso di armi e sostanze stupefacenti.

Un uomo di 56 anni, cittadino italiano e proprietario del veicolo controllato, è stato denunciato a seguito di un controllo effettuato dalla polizia locale nei giorni scorsi. Lo fa sapere il Comune di Prato, in una nota pubblicata ieri 24 marzo. Tutto è iniziato quando gli agenti hanno deciso di procedere con l'ispezione di un veicolo che procedeva a Prato in piazza della Stazione, in seguito alla quale è stato rinvenuto un taglierino di colore scuro nascosto sotto il sedile anteriore di guida. Il cinquantaseienne proprietario del veicolo non ha saputo a quanto pare dare giustificazioni del possesso del taglierino e gli agenti hanno perquisito occupanti e vettura: è stato trovato un modesto quantitativo di cocaina addosso ai due passeggeri, un ragazzo originario della Guinea e una giovane italiana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Taglierino, manganello, spranga e cocaina in auto

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