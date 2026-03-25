Svolta al Boccherini Il dottor Antonio Tasca è il nuovo presidente al posto di Talarico

Il conservatorio di musica “Luigi Boccherini” di Lucca ha un nuovo presidente. Il dottor Antonio Tasca ha preso il posto di Talarico alla guida dell’istituto, considerato uno tra i più qualificati nel panorama musicale italiano. La nomina è stata ufficializzata recentemente e sostituisce la precedente gestione.

E’ il dottor Antonio Tasca il nuovo Presidente del Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini” di Lucca, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale tra i più prestigiosi del panorama musicale italiano. La nomina, conferita dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini, segna l’avvio di un nuovo capitolo nella vita dell’Istituzione lucchese. Il Dott. Tasca (primo da sinistra, nella foto con il direttore Morelli), era inserito nella terna di candidati proposta dal Consiglio Accademico e dal Direttore del Conservatorio, Maestro Massimo Morelli, ai quali il neo Presidente ha rivolto un sentito ringraziamento per la stima e la fiducia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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