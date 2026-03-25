Sono state presentate le principali sneakers che saranno di tendenza nella primavera e l’estate del 2026. Quattro modelli sono stati annunciati come quelli che accompagneranno le persone durante le giornate più calde dell’anno. La presentazione include dettagli sui design e le caratteristiche di ciascun modello, offrendo un'anteprima delle scelte di stile previste per la prossima stagione.

Sebbene tenersi in equilibrio su di un paio di tacchi vertiginosi ci regali un’allure praticamente impareggiabile, per ovvie ragioni — che hanno a che fare con eventuali terreni scoscesi, dolori di schiena, ginocchia e, nei casi più estremi, persino improvvise deformità del piede — questi non possono proprio accompagnarci dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. Come se non bastasse, poi, la moda ha preso una nuova direzione: quella della comodità. E quali calzature incarnano meglio tale concetto, se non le sneakers? In veste di antico caposaldo del guardaroba, le scarpe da ginnastica sono recentemente salite di livello tra i must-have imprescindibili a comporlo: pratiche, versatili e persino parecchio stilose, qualche stagione fa queste hanno reclamato una posizione privilegiata sulla scena tendenze, e ci sono riuscite. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Svelate le sneakers definitive della primavera/estate 2026, i 4 modelli che ci accompagneranno ogni giorno

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