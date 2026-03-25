Una casa automobilistica ha annunciato il rilancio del motore V2 da 645 cc, destinato alla nuova versione di un suo modello. Il motore, con configurazione a V e bicilindrico, ha una cilindrata che richiama tecnologie di un passato ormai remoto, ma viene ancora impiegato in alcune vetture moderne. La notizia riguarda quindi una versione aggiornata di un motore che sembra aver superato i decenni senza perdere la sua presenza sul mercato.

Quando tutto lasciava pensare che il futuro delle medie Suzuki sarebbe stato affidato soltanto al bicilindrico parallelo di 776 cc, ad Hamamatsu hanno scelto una strada diversa: non archiviare il suo storico V2 di 645 cc, ma aggiornarlo e affidargli una nuova missione. Il risultato è la SV-7GX, crossover stradale che raccoglie l'eredità tecnica della SV650, e prova a traghettarla in una categoria oggi molto più ricca e competitiva di quella in cui la naked era nata. Il punto interessante non è soltanto il debutto di un nuovo modello, ma il messaggio industriale che porta con sé. La casa giapponese conferma infatti di credere ancora nel... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuki rilancia il motore V2 per la nuova SV-7GX: il classico non va in pensione

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