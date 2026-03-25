In 28 anni di attività, il SuperEnalotto ha attirato l’attenzione di numerosi italiani, diventando parte delle loro routine e dei loro sogni. La lotteria ha visto molte vittorie, di importo variabile, che hanno cambiato la vita ai fortunati vincitori. La presenza di Sisal come concessionario ha accompagnato questa lunga storia, documentando le storie di chi ha raggiunto un traguardo importante con il gioco.

Sul sito ufficiale una nuova area editoriale dedicata ai giocatori più fortunati, curiosità e record che hanno segnato la storia del gioco: dal Jackpot più alto di sempre alla ricevitoria più fortunata d’Italia In 28 anni di storia, il SuperEnalotto ha raccolto abitudini e ritualità degli italiani assieme sogni e traguardi raggiunti grazie a piccole e grandi vincite. Protagonisti assoluti di questo gioco sono infatti i vincitori: per questo Sisal ha scelto di celebrare le loro storie raccogliendole in una nuova area editoriale dedicata del sito ufficiale di SuperEnalotto. Ma chi sono i vincitori del SuperEnalotto? Tutte le storie sono state catalogate seguendo due macro categorie che, da un lato raccontano come avviene la scelta dei numeri e dall’altro come viene investita la vincita al fine di delineare i profili dei vincitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, Sisal racconta le storie dei vincitori

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