SuperEnalotto annunciata l’estrazione speciale del 4 aprile | ecco come funziona l’iniziativa

Il SuperEnalotto ha comunicato che l’estrazione speciale si terrà il 4 aprile. L’iniziativa introduce una data aggiuntiva nel calendario delle estrazioni regolari, con lo scopo di offrire ai partecipanti un’occasione in più di tentare la fortuna. Le modalità di partecipazione e le eventuali differenze rispetto alle estrazioni ordinarie non sono state ancora dettagliate.

Il SuperEnalotto annuncia una nuova iniziativa speciale che arricchisce il calendario del gioco con un appuntamento dedicato ai giocatori. Sabato 4 aprile 2026, in occasione del concorso n.55, è prevista una SuperEstrazione che metterà in palio 200 premi garantiti da 20.000 euro ciascuno, per un montepremi complessivo pari a 4 milioni di euro. Si tratta di un evento straordinario pensato per offrire ulteriori opportunità di vincita, affiancando alla tradizionale estrazione del SuperEnalotto una distribuzione dedicata di premi riservata a chi partecipa all’iniziativa. La raccolta delle giocate utili per prendere parte alla SuperEstrazione è iniziata martedì 10 marzo 2026 e proseguirà fino al giorno dell’estrazione. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - SuperEnalotto, annunciata l’estrazione speciale del 4 aprile: ecco come funziona l’iniziativa Articoli correlati Rottamazione-quinquies al via, domande entro il 30 aprile: ecco come funzionaEntra nel vivo la quinta edizione della rottamazione delle cartelle, che permetterà ai contribuenti di sanare il proprio debito con il Fisco in... Leggi anche: SuperEnalotto, nessun “6” nell’estrazione del 6 marzo: jackpot sale a 131,3 milioni Contenuti e approfondimenti su SuperEnalotto annunciata l'estrazione... Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 marzo: nessun 6 centratoAll’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In ... tg24.sky.it Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 24 marzo 2026: i numeri vincentiScopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di martedì 24 marzo 2026. Resta aggiornato sui ... lastampa.it