Un cane, che ha subito maltrattamenti per diversi anni, è stato recentemente liberato e si trova ora in cerca di una famiglia che possa offrirgli affetto e protezione. Attualmente si trova in un rifugio e necessita con urgenza di trovare una sistemazione stabile. La richiesta è quella di trovare per lui un ambiente che possa aiutarlo a superare il passato difficile.

Su di lui ci sono i segni di una pesante catena e di anni di maltrattamenti. Ora è libero, forse è riuscito a scappare o chi lo teneva, semplicemente l’ha lasciato andare Cerca urgentemente una casa, una famiglia, soprattutto un po’ d’amore. Quel minimo che basta per dimenticare anni di maltrattamenti. Sunny è un cane che, da diversi giorni vaga come uno zombie, in cerca di chissà cosa, ma lontano dal suo inferno. Su di lui ci sono i segni di una pesante catena e di anni di maltrattamenti. Ora è libero, forse è riuscito a scappare o chi lo teneva, semplicemente l’ha lasciato andare. Però, è stanco e molto provato e ora sta rischiando di non vedere fine al suo incubo, perché per lui si stanno per aprire le porte di un canile, dove non troverà pace. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Sunny, maltrattato per anni, ora è libero ma cerca urgentemente una casa

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