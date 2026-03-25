Sugo ritirato dai supermercati italiani marca famosa | cos’hanno trovato nei vasetti

Un noto condimento vegetale venduto nei supermercati italiani è stato ritirato dai punti vendita a seguito di un allarme sanitario. La catena di distribuzione ha avviato le procedure di ritiro immediato dopo che sono stati riscontrati dei controlli che hanno rilevato presenza di sostanze non autorizzate nei vasetti. Le autorità stanno approfondendo le analisi per verificare eventuali rischi per i consumatori.

Un nuovo allarme scuote il settore del biologico proprio in queste ore. Al centro del mirino c’è un noto condimento vegetale che ha fatto scattare le procedure di emergenza in numerosi punti vendita su tutto il territorio nazionale. La segnalazione riguarda nello specifico il ragù di soia da agricoltura biologica commercializzato con il marchio “Cereal Terra”, venduto nei classici vasetti di vetro da 190 grammi. Il motivo del ritiro è un rischio fisico non trascurabile per i consumatori: la possibile presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni, un’eventualità che ha spinto l’azienda produttrice a muoversi con la massima tempestività per evitare incidenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sugo ritirato dai supermercati italiani, marca famosa: cos’hanno trovato nei vasetti Articoli correlati Tonno ritirato dai supermercati, la marca famosaCapita di aprire la dispensa al volo, prendere quel vasetto “sicuro” per risolvere pranzo o cena e non pensarci più. Tonno ritirato dai supermercati, la marca famosa: “Buttatelo!”È stato disposto un richiamo precauzionale relativo a un prodotto ittico venduto nei supermercati. 7 Marche di Pasta da Evitare nei Supermercati Italiani ma 2 sono SPECIALI!