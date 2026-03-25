Suburban explorer Bari – lama Balice
Sabato 28 marzo alle 10:00 si terrà un nuovo incontro del progetto Suburban Explorer Bari, questa volta dedicato alla visita di Lama Balice. Si tratta di un'area nota come il “fiume di pietra”, un sito che accompagna da secoli la storia del territorio barese. L'evento prevede un'escursione per conoscere da vicino questo luogo.
Suburban Explorer Bari – Lama BaliceSabato 28 marzo, ore 10:00Un nuovo appuntamento con il nostro progetto Suburban Explorer Bari, questa volta alla scoperta di Lama Balice, l’antico “fiume di pietra” che da millenni accompagna la storia del territorio barese.Un luogo di acqua, vita e rifugio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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