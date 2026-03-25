Subito primarie vere nel centrosinistra per rafforzare l’alternanza democratica e rispondere alla crisi sociale

Il Movimento Qualità della Vita ha annunciato l’organizzazione di primarie aperte nel centrosinistra, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di un’alternanza democratica. La proposta mira a coinvolgere i cittadini e a rispondere alla crescente crisi sociale. L’iniziativa si inserisce nel dibattito pubblico in corso, mentre le consultazioni sono previste nelle prossime settimane per individuare i candidati alla guida del centrosinistra.

L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Dall’ascolto dei territori, delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e dei piccoli operatori economici emerge un quadro segnato da preoccupazione, sfiducia e crescente senso di abbandono. A pesare sono l’aumento dei costi della vita, la debolezza dei salari rispetto al costo reale dell’esistenza, la fragilità di una parte importante del tessuto produttivo, l’incertezza sul futuro e la difficoltà, sempre più diffusa, di immaginare prospettive stabili per le nuove generazioni. Tutto ciò è fortemente inficiato dalle pressioni... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Temi più discussi: Al referendum sulla giustizia vince il No, Meloni: Rispetto la scelta degli italiani. Conte chiede le primarie, Schlein: Sono pronta; Referendum Giustizia, gli italiani bocciano la riforma. I dati definitivi: il SI' al 46,26%, il NO al 53,74%. Meloni: Occasione persa, ma la sovranità popolare si rispetta; Dopo il referendum cosa succede? Conte ha dato l'avviso di sfratto alla Meloni e impone le primarie al Campo largo; La netta vittoria del No al referendum, il campo largo esulta e punta alle primarie.

Campo largo, Conte lancia le primarie: Schlein pronta a correre, anche Ruffini si dice disponibilePrimarie. Giuseppe Conte ha bruciato tutti sul tempo e, a caldo, prima ancora di festeggiare con gli alleati la vittoria del No, le ha messe subito in agenda, per scegliere il leader del campo largo. tg.la7.it

Primarie, Musso si mette in gioco e trova subito i rivali«Mai stata contraria ad un ipotesi del genere» commenta Raffaella Della Bianca, neo eletta in consiglio regionale con oltre 4mila preferenze raccolte soprattutto nel territorio comunale genovese. ilgiornale.it

Al referendum vince il No: la sinistra esulta e scende in piazza ma Conte apre subito la sfida interna. Il presidente M5S anticipa Schlein: «Ora le primarie per il leader». Elly: «Sono disponibile». - facebook.com facebook

. @paolomieli: "E' stato singolare, a sinistra, dire subito: "facciamo le primarie". Roncone sul Corriere intervista Bettini che parla di possibili elezioni anticipate e quindi il campo largo deve capire presto che primarie fare". x.com