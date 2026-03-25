Studenti armati nelle scuole | perché aumentano le fragilità

Negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi di studenti armati all’interno delle scuole italiane. L’età dei minorenni coinvolti si sta abbassando, con alcuni casi in cui si sono registrate aggressioni rivolte a insegnanti e compagni di classe. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni tra le autorità e i dirigenti scolastici, che cercano di capire le cause di questa escalation.

Sono sempre più piccoli gli studenti armati nelle scuole: le ragioni dietro l’aumento delle fragilità nell’analisi dello psicoterapeuta David Lazzari. Si abbassa sempre di più l’età degli studenti armati nelle scuole italiane, che aggrediscono insegnanti e compagni. L’ultimo caso, nel Bergamasco, ha come protagonista un ragazzino di 13 anni. “Un episodio grave che purtroppo non rappresenta un caso isolato”, commenta a LaSalute di LaPresse David Lazzari, presidente dell’Osservatorio benessere psicologico e salute e past president del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi. L’insegnante – accoltellata stamattina al collo e all’addome – è stata sottoposta a un intervento chirurgico di due ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Studenti armati nelle scuole: perché aumentano le fragilità Articoli correlati Leggi anche: Benessere giovani: nasce il corso per docenti su fragilità e salute nelle scuole In Italia aumentano i minori armati e le denunce per associazione mafiosa: il report di Save The ChildrenL'Italia è uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi d'Europa, ma registra dal 2014 un aumento dei minori denunciati o... Tutto quello che riguarda Studenti armati Temi più discussi: Volontariato internazionale in Colombia: promuovere i diritti umani e la pace nel Pacifico Nariñense; No all'indottrinamento degli studenti: Valditara annuncia ispezioni e verifiche nelle scuole in cui si parla di referendum; Più sicura contro le scosse: la scuola dell'infanzia si rinnova; Caccia a Nordest ai banditi sull'Audi gialla: sparatorie da Abano a Trieste. Studenti armati nelle scuole: perché aumentano le fragilitàSono sempre più piccoli gli studenti armati nelle scuole: le ragioni dietro l'aumento delle fragilità nell'analisi dello psicoterapeuta David Lazzari. lapresse.it A scuola armati di coltelli, ascia e tirapugni: quattro casi in due mesi. La paura dei genitoriPontedera, 20 gennaio 2026 – Il Villaggio scolastico di Pontedera è uno dei maggiori concentrati di gioventù che ci siano. In mezzo chilometro quadrato ci sono sei scuole Secondarie di secondo grado ... lanazione.it MESTRE (VE). CENTO PERSONE ALLA PASSEGGIATA CIVICA CONTRO IL DEGRADO. La quinta passeggiata della sicurezza tra le vie dello spaccio e del degrado di Mestre e Marghera. Cittadini, famiglie, studenti e commercianti “armati” di gilet arancione - facebook.com facebook