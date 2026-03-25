Studente di terza media accoltella la prof a scuola | è grave Avrebbe ripreso l’aggressione Sulla maglietta del 13enne la scritta Vendetta

Un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello una insegnante di francese davanti a una scuola di Trescore Balneario. La docente, di 57 anni, si trova in condizioni gravi. Secondo alcune fonti, il ragazzo avrebbe anche filmato l'aggressione e sulla sua maglietta era visibile la scritta “Vendetta”. La scena si è svolta questa mattina davanti all’ingresso dell’istituto.

Avrebbe ripreso l’aggressione compiuta lo studente di 13 anni che ha accoltellato stamane la professoressa di francese, la 57enne Chiara Mocchi, davanti all’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo). Il ragazzo aveva uno smartphone al collo e ha aggredito l’insegnante poco prima del suono della campanella, riferisce Repubblica, davanti a tre compagni ora assistiti dagli psicologi. La docente è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove è stata operata d’urgenza. È in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Bergamo. «Ha subito dei gravi danni ai vasi per cui stava perdendo parecchio sangue. 🔗 Leggi su Open.online

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