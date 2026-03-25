Un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello una docente di 57 anni in una scuola secondaria di primo grado poco prima dell'inizio delle lezioni. L'alunno indossava una maglia con la scritta

Indossava una maglietta con la scritta "Vendetta" il 13enne che ha accoltellato la docente nei corridoi: nello zaino del giovanissimo spunta anche un'altra arma Uno studente di 13 anni di scuola secondaria di primo grado ha accoltellato una professoressa di francese di 57 anni poco prima dell'inizio delle lezioni. È successo mercoledì 25 marzo, alle 7.45 di mattina, a Trescore Balneario (Bergamo), in via Damiano Chiesa. La docente è stata portata all'ospedale di Bergamo in condizioni molto serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovanissimo, che indossava una maglia con la scritta “Vendetta” e nello zaino aveva anche una scacciacani, ha avvicinato la professoressa all'esterno della scuola, poi (nei corridoi) l'ha aggredita e accoltellata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Studente di 13 anni accoltella la prof a scuola: indossava una maglia con la scritta "Vendetta"

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