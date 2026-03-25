Studente accoltella la professoressa fuori la scuola è grave

Oggi, fuori da un istituto scolastico a Trescore Balneario, uno studente ha ferito gravemente una insegnante con un’arma da taglio. La scena si è svolta durante l’orario di lezione e ha attirato l’attenzione di passanti e autorità presenti sul posto. Sul luogo sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno trasportato la docente in ospedale in condizioni delicate.

TRESCORE BALNEARIO (BG) – Una normale mattinata scolastica si è trasformata in dramma oggi, 25 marzo 2026, all'esterno dell'Istituto Comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario. Poco prima delle 8:00, prima dell'inizio delle lezioni, uno studente di terza media ha aggredito e accoltellato un'insegnante di 57 anni (secondo le prime indiscrezioni, la docente di francese). L'allarme è scattato immediatamente. Vista la gravità delle ferite, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso, richiedendo l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; le sue condizioni risultano al momento gravi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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