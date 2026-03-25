Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato una insegnante al collo durante le lezioni, con la maglietta su cui era scritto “Vendetta”. La scena è stata ripresa con un cellulare. Si susseguono domande sulla crescita della violenza tra i giovani, soprattutto in un ambiente considerato protetto come la scuola.

Sono tanti anche questa volta gli interrogativi sull'ennesimo episodio di violenza giovanile. Per di più in un luogo ritenuto "sicuro" come la scuola. Questa mattina, poco prima dell'inizio delle lezioni, uno studente di tredici anni, che frequenta la terza media, ha accoltellato al collo la sua professoressa di francese. Una "insegnante modello", secondo i suoi colleghi. Chiara Mocchi, 57 anni, appassionata di lingue e di poesia, ora è ferita gravemente e si trova in ospedale. L'hanno trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ha subito un intervento di due ore e ora si trova ricoverata in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Studente 13enne accoltella la prof al collo. Sulla maglietta la scritta "Vendetta", la scena ripresa col cellulare

Articoli correlati

Studente 13enne accoltella la prof al collo. Sulla maglietta la scritta "Vendetta"Sono tanti anche questa volta gli interrogativi sull'ennesimo episodio di violenza giovanile.

Leggi anche: Studente 13enne accoltella la prof al collo, è in terapia intensiva. Sulla maglietta la scritta "Vendetta"

Tutto quello che riguarda Studente 13enne

Discussioni sull' argomento Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; È andato a scuola indossando una maglietta con la scritta Vendetta e pantaloni militari lo studente di 13 che questa mattina ha accoltellato l’insegnante di francese al collo e all’addome. Il ragazzo è stato fermato. Il punto nel servizio di Simone Gorla/Tg2. Gu.

Studente 13enne accoltella la prof di francese fuori da scuola: fermato il ragazzo. Grave la donnaUno studente questa mattina ha accoltellato un'insegnante di francese fuori da scuola a Trescore Balneario, nel Bergamasco. La donna, di 57 anni, è stata soccorsa in gravi condizioni e trasportata in ... msn.com

Prof accoltellata, lo studente 13enne non è imputabile: «Aveva il telefono al collo per filmare tutto». Come sta l'insegnanteIl ragazzino di 13 anni, studente di terza media, che questa mattina alle 7.45 ha accoltellato Chiara Mocchi, la professoressa di francese, alla scuola media Leonardo Da Vinci di ... leggo.it

Lo studente 13enne di terza media accusato di aver accoltellato stamani in una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) un'insegnante poi trasportata in ospedale in gravi condizioni indossava un paio di pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta 'vend - facebook.com facebook

Studente 13enne accoltella insegnante a scuola nella Bergamasca: la donna è grave. “Aveva t-shirt con scritto ‘Vendetta’” x.com