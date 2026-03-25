Negli ultimi tempi, l’attenzione alla rimozione del trucco è aumentata, trasformandosi da un gesto rapido a una fase fondamentale della routine di cura della pelle. Le nuove tendenze nel settore skincare pongono l’accento sull’esecuzione corretta di questo passaggio, che prima era spesso trascurato o svolto in modo superficiale. La consapevolezza sui metodi più efficaci è cresciuta, portando a un maggior approfondimento su come eseguirlo nel modo migliore.

Life&People.it Per anni, il gesto di struccarsi è stato considerato frettoloso e sottovalutato. Oggi, invece, questo passaggio viene ritenuto uno dei momenti più importanti della cura della pelle. Nel 2026, questa fase è vista come un rituale di benessere che incide direttamente sulla salute e sull’aspetto del viso. Oggi, a differenza di quanto accadeva in passato, si parla di “pulire” nel modo corretto, rispettando l’equilibrio naturale dell’incarnato. Sulla base di questo concetto nasce la nuova sfida della skincare contemporanea: essere efficaci senza aggressività. Ma qual è il modo più corretto per struccarsi bene? Una pelle davvero pulita è più sana. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Struccarsi correttamente: come farlo bene seguendo le nuove tendenze skincare

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