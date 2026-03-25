Strisce blu in centro rivoluzione continua | tocca a via Nava via Sirtori e via Torre Tarelli

Le autorità hanno avviato nuovi interventi sulla sosta nel centro di Lecco, estendendo la regolamentazione alle vie Nava, Sirtori e Torre Tarelli. Dopo mesi di provvedimenti, come ordinanze e lavori di segnaletica, si prosegue con l'implementazione di nuove aree di sosta regolamentata. La modifica riguarda specificamente le zone centrali cittadine, interessando le strisce blu già presenti in altre strade.

La macchina amministrativa non si ferma. Dopo mesi di ordinanze, delibere e pennelli sull'asfalto, la rivoluzione della sosta nel centro di Lecco avanza ancora. Questa settimana si entra in una nuova fase: le strisce gialle di via Nava, via Sirtori e via Torre Tarelli lasceranno il posto alle ormai familiari strisce blu, con le relative conseguenze per residenti e automobilisti di passaggio. Nel frattempo, sul lungolario Isonzo, spuntano le prime piazzole ufficiali riservate a ciclomotori e motocicli: un tassello atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio ridisegno della mobilità legato ai lavori sul lungolago. Il cronoprogramma è già definito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Strisce blu in centro, rivoluzione continua: tocca a via Nava, via Sirtori e via Torre Tarelli Articoli correlati Troppe strisce blu in centro storicoAbbondano le strisce blu, quali aree di sosta a pagamento nel centro storico e lungo la circonvallazione della città, ma sono sempre legittimate a... Strisce blu, abbonamenti per il centro storico per un anno validi anche negli altri parcheggiGli abbonamenti per la sosta a pagamento per il centro storico saranno validi anche nei parcheggi dei piazzali Francesco Ortu e Arturo Toscanini,...