Nel giugno 2021, la scuola di arti sceniche My Dance presentò “Il viaggio di Dante” durante il festival internazionale dedicato al poeta. L’opera, ispirata alla Divina Commedia, rientrò nella sezione “Expression of dance”. Recentemente, Marika Murgo e la scuola hanno ricevuto un riconoscimento per questa performance.

Era giugno 2021, quando nell’ambito dell’ “Expression of dance”, la scuola di arti sceniche My Dance portava in scena “Il viaggio di Dante”, un’opera inedita, liberamente ispirata alla Divina Commedia. La trasposizione coreografica del capolavoro dantesco, è stata curata, nemmeno a dirlo, dalla direttrice artistica e coreografa della scuola Rita Vaccarella. A distanza di diversi anni, e grazie anche alla diffusione mediatica resa possibile dalle nuove tecnologie, soprattutto quelle dei social media, le immagini di quell’ opera sono state notate dagli organizzatori del 16° FESTIVAL DANTESCO INTERNAZIONALE tenutosi a Roma dal 16 al 30 marzo... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Straordinario riconoscimento per Marika Murgo e la My Dance al FESTIVAL DANTESCO INTERNAZIONALE

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