Sabato 9 e domenica 10 maggio, il Parco Carrà ad Alessandria sarà il teatro della trentesima edizione di StrAlessandria, una manifestazione che unisce sport e solidarietà. L’evento si svolge in due giorni e prevede un contributo di 10 euro per partecipare, con l’obiettivo di sostenere progetti di solidarietà globale attraverso attività sportive.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, il Parco Carrà ad Alessandria ospiterà la trentesima edizione di StrAlessandria, un appuntamento che trasforma lo sport in uno strumento di coesione sociale e solidarietà internazionale. L’evento, organizzato da ICS insieme al Comune di Alessandria con il supporto di Egato6, non si limita a una semplice corsa, ma propone un programma denso che include un villaggio dello sport e la Festa del Volontariato del Csva. Ogni partecipazione richiede un contributo di dieci euro, somma destinata a finanziare due progetti specifici: il potenziamento del Terzo Luogo, spazio culturale per i giovani realizzato con Yggdra Aps, e il miglioramento di un centro nascita a Thiarra nel Senegal, a beneficio di diciassette villaggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - StrAlessandria 30: 10 euro per sport e solidarietà globale

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