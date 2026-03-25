Un residente dell’Appennino ha ricordato come, durante l’adolescenza, ascoltasse dai anziani del paese storie sulla vita locale che considerava più incredibili e fantasiose di quelle di Star Wars. Questi racconti riguardano eventi e personaggi della zona, tramandati oralmente di generazione in generazione. La narrazione si svolge nel contesto di un piccolo centro montano, dove la tradizione orale mantiene vive le memorie del passato.

Le storie di Muntagò Fabio cominciò ad ascoltarle, adolescente, dalla viva voce dei vecchi del paese: racconti della vita in Appennino che gli sembravano “più pazzeschi, sorprendenti, incredibili e fantasiosi di Star Wars”. Tanto che prese a trascriverle su carta, senza raccontarlo a nessuno. Quasi mezzo secolo dopo ha deciso di aprire quella scatola dei ricordi e trasformarli in un qualcosa che è a metà tra un monologo e una serata al bar. È con queste storie che la Città metropolitana ha scelto di aprire giovedì 26 marzo alle 18 a ExtraBo (Piazza del Nettuno, 1ab) il secondo incontro del ciclo “In Appennino la vita ha più spazio”, parte del progetto “Vivere e lavorare in Appennino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - “Storie dell’Appennino”: racconti più pazzeschi, incredibili e fantasiosi di Star Wars

Articoli correlati

Star Wars, Rian Johnson si tira fuori dal franchise: "Servono nuovi registi e nuove storie"Il regista non vede l'ora di scoprire cosa riserva il futuro del franchise di Star Wars, specialmente dopo l'uscita di scena di Kathleen Kennedy alla...

The Mandalorian & Grogu: Chi è Embo? Il cacciatore di taglie di The Clone Wars debutta in live action nel prossimo film di Star WarsThe Mandalorian e Grogu: Chi è Embo? Il cacciatore di taglie di The Clone Wars debutta in live axtion nel prossimo film di Star Wars Il debutto...

Tutta la storia della Galassia di Star Wars, parte 1: origini - 25.000 BBY