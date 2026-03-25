Stefania Cappa e Belve Crime | niente intervista

Stefania Cappa, avvocata di 41 anni nota anche come cugina di Chiara Poggi, non parteciperà alla trasmissione televisiva Belve Crime condotta da Francesca Fagnani. La notizia è stata anticipata da Davide Maggio, senza ulteriori dettagli sul motivo della sua assenza. La presenza o meno di Cappa nel programma non sarà quindi possibile.

Davide Maggio anticipa che Stefania Cappa, avvocata milanese oggi 41enne e nota al grande pubblico come cugina di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco del 2007, non prenderà parte a Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani. La produzione ha scelto di non riconoscere il compenso richiesto dalla Cappa, stimato intorno ai 15.000 euro, necessario per affrontare l’intervista con domande dirette e approfondite. Il ruolo di Stefania Cappa nel delitto di Garlasco. È importante sottolineare che Stefania Cappa non è mai stata indagata per l’omicidio di Chiara Poggi. Durante le indagini, l’avvocata è stata ascoltata come persona informata sui fatti, in qualità di parente della vittima. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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