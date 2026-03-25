stazioni ferroviarie operai per impianti

Sono state annunciate nuove opportunità di lavoro presso alcune stazioni ferroviarie, rivolte a operai specializzati negli impianti ferroviari. Le posizioni sono rivolte a persone con competenze tecniche nel settore e aperte a chi desidera inserirsi in questo campo. La società incaricata ha pubblicato i bandi di selezione, invitando i candidati a presentare domanda entro le scadenze indicate.

Nuove opportunità di lavoro per chi ha competenze tecniche e voglia di mettersi in gioco. S.a.c.c.i.r., realtà leader nel settore dei multiservizi tecnologici, ha avviato una selezione per operai e operaie di manutenzione da impiegare negli impianti delle stazioni ferroviarie del territorio. La figura ricercata si occuperà in particolare di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, termici, di climatizzazione e idraulici. Un ruolo operativo e dinamico, che richiede competenze trasversali e capacità di intervento su diverse tipologie di impianti. Tra i requisiti richiesti figurano la conoscenza degli impianti elettrici civili e industriali, dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione, oltre a competenze in ambito idraulico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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