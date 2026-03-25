Statistica dell’Assenza con Eva Riccomagno

Durante un evento dedicato all'analisi statistica, è stata discussa l'importanza dei dati mancanti e del loro contenuto informativo. Sono stati affrontati temi come il teorema del Limite Centrale e il concetto di informazione attesa secondo Fisher. È stato sottolineato come l’aumento della quantità di dati possa influenzare le inferenze sui fenomeni analizzati.

La presentazione offre una riflessione sul contenuto informativo dei dati mancanti. Nelle nostre aule insegniamo il teorema del Limite Centrale, l’informazione attesa secondo Fisher, e altri principi che suggeriscono come un maggior numero di dati migliora l’inferenza sul fenomeno studiato; tuttavia, anche ciò che non si osserva, o non è possibile osservare, può avere valore informativo. Per introdurre questa tesi saranno presentati esempi, noti e meno noti, in cui l’assenza di dati rivela aspetti rilevanti del fenomeno. Verranno mostrati inoltre come, in alcuni casi, sia possibile costruire modelli predittivi nonostante tali mancanze o persino sfruttandole. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "Statistica dell’Assenza" con Eva Riccomagno Articoli correlati Inter, assenza Lautaro manda in crisi l’attacco: statistica da brividiL’argentino ha saltato le ultime 5 partite ed è in dubbio anche per la trasferta di Firenze Francamente proviamo un po’ di imbarazzo per coloro i... "Eva contro Eva" per un attimo di celebritàUn ritratto spietato del mondo dello spettacolo portato in scena proprio dagli attori.