stati uniti meta condannata per aver messo in pericolo gli utenti minorenni

Il 24 marzo, in un tribunale civile di Santa Fe, nello stato del New Mexico, una giuria ha condannato Meta per aver messo in pericolo gli utenti minorenni. La decisione si basa su accuse legate alle pratiche dell’azienda nei confronti dei giovani utenti e al rischio che queste comportavano per la loro sicurezza. La sentenza si inserisce in un procedimento legale avviato contro l’azienda americana.

Pochi minuti dopo l’annuncio della sentenza, un portavoce di Meta ha riferito che l’azienda farà ricorso in appello. “Lavoriamo duramente per proteggere gli utenti delle nostre piattaforme e siamo consapevoli dell’importanza d’identificare e sospendere i malintenzionati, e di eliminare i contenuti pericolosi”, ha aggiunto. Torrez aveva citato in giudizio Meta alla fine del 2023, accusandola di aver messo in pericolo gli utenti minorenni, esponendoli a contenuti inappropriati e a predatori sessuali. “Il New Mexico è orgoglioso di essere il primo stato a punire una grande azienda tecnologica per aver messo in pericolo gli utenti minorenni”, ha dichiarato il procuratore in un comunicato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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