Stasera tutto è possibile mercoledì 25 marzo | gli ospiti e il tema di oggi

Stasera alle 21 torna in onda il programma televisivo con un nuovo appuntamento. La puntata di mercoledì 25 marzo prevede la presenza di diversi ospiti e un tema specifico che verrà trattato durante la trasmissione. L'evento viene trasmesso in diretta televisiva e sarà visibile su un canale dedicato alla programmazione serale.

(Adnkronos) – Stasera tutto è possibile torna oggi, mercoledì 25 marzo, con un nuovo appuntamento alle 21.20 su Rai2 a tema 'STEP in fiore'. Il show condotto da Stefano De Martino, avrà come ospiti di questa questa: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Stasera tutto è possibile sta tornando su Rai 2

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A pochi giorni dall’inizio della primavera, è a tema 'Step in fiore' il nuovo appuntamento con 'Stasera tutto è possibile', il comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shi - facebook.com facebook

Ma lui voleva fare l’usciere #Staseratuttoepossibile: ogni mercoledì in prima serata su #Rai2 e #RaiPlay x.com