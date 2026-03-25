STASERA TUTTO È POSSIBILE | DE MARTINO PARLA DEL FUTURO E FESTEGGIA GLI ASCOLTI

Stasera, il comedy show condotto da Stefano De Martino, torna con un nuovo episodio intitolato “STEP in fiore”, ispirato all’arrivo della primavera. A pochi giorni dalla stagione calda, il programma presenta un tema dedicato alla rinascita e ai cambiamenti stagionali. La puntata si concentra sulle performance e le interazioni tra i protagonisti, con particolare attenzione agli ascolti registrati nelle ultime settimane.

A pochi giorni dall’inizio della primavera, è a tema “STEP in fiore” il nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Il seguitissimo show, leader di ascolti della serata superando Rai1 e Canale 5, è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, va in onda mercoledì 25 marzo alle 21.20 su Rai2. GLI OSPITI VIP DI STEP Ospiti di questa quarta puntata: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna, poi, Vincenzo De Lucia, con la sua imitazione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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