Il mercoledì sera l’appuntamento è con Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile: il 25 marzo va in onda su Rai2 la quarta puntata della 12esima stagione del comedy show, pronto a regalare al pubblico qualche ora di leggerezza e divertimento. Accanto al conduttore, i fedelissimi Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, che lo accompagneranno in una serata tra improvvisazione e comicità: cosa ci aspetta dalla puntata di stasera. Stasera tutto è possibile, le anticipazioni del 25 marzo. Torna anche questo mercoledì Stasera tutto è possibile, che questa settimana porta il titolo “ STEP in fiore “. Con l’arrivo della primavera, anche il comedy show di Rai2 si tinge di colori e freschezza, sempre all’insegna dell’improvvisazione e della comicità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, anticipazioni del 25 marzo: gli ospiti della quarta puntata

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