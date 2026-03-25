Questa sera si disputa una partita tra Bologna e Vuelle, con De Laurentiis che è tornato a disposizione dopo un infortunio. La squadra di casa si prepara a un match difficile contro la Fortitudo, in programma alla Vitrifrigo Arena alle 20. La presenza di De Laurentiis ha portato entusiasmo tra i tifosi e ha rinvigorito lo staff tecnico in vista di questa sfida.

De Laurentiis c’è. E’ la notizia che ieri, dopo il nulla di fatto sul mercato, ha dato ossigeno allo staff tecnico e un bel po’ di gas ai tifosi della Vuelle alla vigilia del grande scontro di stasera con la Fortitudo alla Vitrifrigo Arena (palla a due alle 20.30) che promette una cornice strepitosa di pubblico. Rino è tornato in gruppo e ha preso parte all’allenamento di ieri mattina, perciò è pronto alla battaglia. Coach Leka si pone senza paura davanti a quella che a Pesaro è sempre considerata la gara dell’anno per la storica rivalità che divide le due piazze: "Ci attende un match molto impegnativo, consapevoli dell’importanza di questo confronto per tutti i nostri tifosi – dice Spiro –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stasera partitissima con Bologna. Vuelle, De Laurentiis recuperato. Con la Fortitudo è battaglia vera

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