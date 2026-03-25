Malinconico e insieme bellissimo, Così sono gli ultimi episodi delle serie che abbiamo amato (o, almeno, così dovrebbero essere). La sensazione di dover salutare persone con cui hai trascorso settimane, di spegnere la televisione sapendo che almeno per un po’ non le rivedrai. Sarà così anche con Vanina – Un vicequestore a Catania? Il personaggio creato dalla dottoressa e scrittrice Cristina Cassar Scalia, portato in vita da Giusy Buscemi con generosità e precisione, è uno di quelli che si è fatto tanto amare. Forse perché non è la poliziotta infallibile del poliziesco classico, quella che risolve tutto e non ha dubbi. È qualcuno di più complicato e più vero: ha le nevrosi, i rimpianti, l’insonnia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv l'ultima puntata di "Vanina 2". Un ragazzo ucciso, un segreto esplosivo e i dubbi della vicequestore di Giusy Buscemi

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