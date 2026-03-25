Dopo una sconfitta a Piombino, la Virtus ha ripreso gli allenamenti ieri mattina. Nel frattempo, si è svolta la celebrazione dei 90 anni della società, che si è tenuta lunedì all’hotel Donatello. Stankevicius ha dichiarato di voler essere presente nella prossima partita contro Faenza, rassicurando così i tifosi.

La Virtus è tornata in palestra ieri mattina, dopo una due giorni dai toni diametralmente opposti. Si è passati dalla pesante sconfitta di domenica a Piombino, alla grande festa dei 90 anni, in programma lunedì all’hotel Donatello. Oltre 200 persone presenti al vernissage organizzato dal presidente Stefano Loreti per festeggiare un traguardo storico di una delle compagini più antiche del panorama sportivo imolese. Staff tecnico e squadra hanno incontrato e conosciuto tante leggende del passato giallonero, e grandi sono stati gli incoraggiamenti per superare un momento di estrema difficoltà, in campionato. Dove, a sei giornate dalla fine, la Virtus è ultima, staccata di 4 lunghezze dal gruppetto formato da Ferrara, Quarrata, Loreto e Fabriano che, se il campionato finisse oggi, disputerebbe i playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stankevicius rassicura la Virtus: "Voglio esserci contro Faenza"

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