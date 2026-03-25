Il Giudice Sportivo ha stabilito una squalifica di quattro giornate per l’allenatore di una squadra di calcio, dopo che quest’ultimo avrebbe rivolto un’espressione irriguardosa a un guardalinee durante una partita. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l’allenatore, che non potrà partecipare alle prossime quattro partite della squadra.

Ci è andato giù davvero pesante il Giudice Sportivo con Alessandro Dal Canto. Il tecnico biancazzurro è stato punito con quattro giornate di squalifica "per avere rivolto un’espressione irriguardosa" al guardalinee. L’allenatore, subito dopo la rete messa a segno da Berizzi nel finale della sfida con il San Donato Tavarnelle, terminata 1-0, ha avuto un diverbio con uno dei guardalinee. Il direttore di gara, Alessandro Angelo della sezione di Marsala, ha sventolato il cartellino rosso nei confronti dell’ex Cittadella, che è andato su tutte le furie, per poi rientrare negli spogliatoi. A quel punto, è toccato a Giuliano Lamma guidare la squadra nei restanti minuti di partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stangata su Dal Canto. Quattro giornate fuori

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