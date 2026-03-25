Stangata su Dal Canto Quattro giornate fuori
Il Giudice Sportivo ha stabilito una squalifica di quattro giornate per l’allenatore di una squadra di calcio, dopo che quest’ultimo avrebbe rivolto un’espressione irriguardosa a un guardalinee durante una partita. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l’allenatore, che non potrà partecipare alle prossime quattro partite della squadra.
Ci è andato giù davvero pesante il Giudice Sportivo con Alessandro Dal Canto. Il tecnico biancazzurro è stato punito con quattro giornate di squalifica "per avere rivolto un’espressione irriguardosa" al guardalinee. L’allenatore, subito dopo la rete messa a segno da Berizzi nel finale della sfida con il San Donato Tavarnelle, terminata 1-0, ha avuto un diverbio con uno dei guardalinee. Il direttore di gara, Alessandro Angelo della sezione di Marsala, ha sventolato il cartellino rosso nei confronti dell’ex Cittadella, che è andato su tutte le furie, per poi rientrare negli spogliatoi. A quel punto, è toccato a Giuliano Lamma guidare la squadra nei restanti minuti di partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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