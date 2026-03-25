Stadio Roma | ARPA Lazio avvia procedimento per contaminazione a Pietralata

ARPA Lazio ha avviato un procedimento amministrativo riguardante un possibile inquinamento ambientale nell’area di Pietralata, interessata dal progetto dello Stadio della Roma. L’ente ha comunicato l’inizio dell’istruttoria, che si concentra sulla verifica delle condizioni ambientali del sito. La decisione si inserisce in un momento di approfondimenti tecnici legati all’area interessata dall’intervento urbanistico.

L’iter amministrativo per lo Stadio della Roma subisce una brusca frenata tecnica: ARPA Lazio ha ufficialmente avviato un procedimento per potenziale contaminazione ambientale nell’area di Pietralata. I tecnici incaricati dal club giallorosso hanno depositato rilievi che certificano il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per sostanze critiche quali Arsenico, Piombo, Idrocarburi pesanti, Cobalto e Mercurio. La notifica della criticità, emersa inizialmente tramite indiscrezioni riportate dal giornalista Alessio Di Francesco, sposta ora il focus sulla necessaria caratterizzazione dei suoli, passaggio obbligato che potrebbe dilatare i tempi per la posa della prima pietra e l’approvazione definitiva della Variante Urbanistica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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