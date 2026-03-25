Squalifiche UniPomezia giocatori fermati per 6 e 4 turni

Il giudice sportivo ha inflitto squalifiche di sei e quattro turni a due giocatori dell’UniPomezia, che sono stati inoltre multati di 2.000 euro. La decisione riguarda comportamenti considerati rilevanti durante le ultime partite. La sanzione si aggiunge alle penalizzazioni già applicate in precedenza, influenzando così la partecipazione della squadra nelle prossime gare ufficiali.

Mano pesante del giudice sportivo con l’UniPomezia che ha due giocatori squalificati, uno per sei giornate e un altro per quattro, ed è stato multato di 2.500 euro. La partita UniPomezia-Castelfidardo, in programma domenica alle 15, si giocherà a porte chiuse, ciò per la mancanza della certificazione per l’agibilità per gli spettatori rilasciata dalla Commissione di pubblico spettacolo. Squalifiche giocatori. Sei turni. Valle (UniPomezia): "A gioco fermo – si legge nella motivazione – con atteggiamento minaccioso poneva le mani al collo di un avversario, si rendeva necessario l’intervento dei propri compagni di squadra e avversari che lo trattenevano a fatica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Squalifiche. UniPomezia, giocatori fermati per 6 e 4 turni Articoli correlati Leggi anche: Bodo Glimt-Inter, allarme squalifiche: 6 giocatori a rischio Leggi anche: Feltrin: "Atletico Ascoli, occhio all’UniPomezia"