Sport in tv oggi mercoledì 25 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 25 marzo, molte discipline sportive sono in programma in televisione e streaming. La Coppa del Mondo di sci alpino prevede diverse gare, mentre altre competizioni si svolgono nel calcio, nel tennis e in diverse discipline invernali. Gli eventi sono trasmessi su canali sportivi e piattaforme digitali, con orari variabili a seconda della disciplina e della regione.

Oggi mercoledì 25 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. La Coppa del Mondo di sci alpino si conclude a Lillehammer con le finali di gigante femminile e di slalom maschile, mentre a Praga incominceranno i Mondiali di pattinaggio artistico con gli short program delle donne e delle coppie, senza dimenticarsi delle qualificazioni di slopestyle e halfpipe a Silvaplana. Prosegue il Masters 1000 di Miami per gli amanti di tennis, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Brugge-De Panne, il Giro di Catalogna e la Settimana Coppi & Bartali. Civitanova affronterà lo Zawiercie nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, poi spazio a Milano nella finale d’andata di Challenge Cup e a Piacenza in CEV Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 25 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Articoli correlati Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 25 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 4 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Una raccolta di contenuti su Sport in tv oggi mercoledì 25 marzo... Temi più discussi: Sport in tv oggi (martedì 24 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 22 marzo: orari e programmazione MotoGP e tanto altro; Sport in tv oggi (lunedì 16 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (domenica 22 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Sport in tv oggi (mercoledì 25 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 25 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. La Coppa del Mondo di sci alpino si conclude a Lillehammer con le finali di gigante ... oasport.it Sport in tv oggi (lunedì 23 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingQuest'oggi, lunedì 23 marzo, la nuova settimana si apre con una giornata non particolarmente intensa che prevede comunque alcuni eventi sportivi ... oasport.it IL CORRIERE DELLO SPORT RILANCIA L'IDEA GORETZKA PER IL NAPOLI La medesima fonte spiega come gli azzurri siamo sulle tracce del tedesco, ambito dai top club in giro per l'Europa, compresi Milan, Juve e Inter Il quotidiano, in particolare, si sof - facebook.com facebook Diario Sport: “Bastoni, il prescelto”. x.com