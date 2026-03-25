Da Torino non rinunciano all’idea di portare Spinazzola alla Juventus, proponendo un’offerta più allettante rispetto a quella del Napoli. Tuttavia, la trattativa è ostacolata dalla differenza di durata del contratto tra le due proposte. L’esterno, in scadenza, è al centro di incontri tra le parti coinvolte, con il rinnovo ancora in fase di definizione.

Spinazzola Juventus, i contatti per l’esterno in scadenza e il nodo legato alla differente durata per il tanto atteso rinnovo con i partenopei. La Juventus continua a scandagliare attivamente il difficile mercato alla ricerca di ottime occasioni per rinforzare le corsie per il prossimo futuro. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal Corriere dello Sport, il nome di Leonardo Spinazzola è tornato di moda. L’esterno ha il contratto in scadenza a fine stagione con il Napoli e rappresenta un’opportunità a parametro zero. La dirigenza ci pensa concretamente e si è già fatta viva per sondare il terreno, offrendo un accordo valido per i prossimi 2 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spinazzola Juventus, da Torino non mollano la presa: offerta decisamente più allettante rispetto a quella del Napoli ma… Cosa succede

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